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Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199

Норвегія, Вівторок 19 вересня 2023 12:53
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Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199 Фото: Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199 (regjeringen.no)
Автор: Тетяна Степанова

Норвегія в межах військової допомоги передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.

Зазначається, що NM199 є гусеничною машиною, яка здатна пересуватися на місцевості, недоступній для колісної техніки.

"Це (постачання Україні гусеничних вантажівок - ред.) важливо для забезпечення постачання в райони, де немає доріг", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Тому в уряді Норвегії наголошують, що ці транспортери є важливим доповненням до колісних вантажівок. Вони можуть перевозити боєприпаси, продовольство та воду українським військам, які перебувають у польових умовах.

Як повідомляється, NM199 перебували на зберіганні в армії Норвегії, але перед передачею Україні, вантажівки проходять техобслуговування.

Допомога Україні від Норвегії

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16. Загалом країна має на озброєнні 57 таких літаків.

Також Норвегія відправить в Україну ракети для ЗРК IRIS-T та обладнання для розмінування.

Окрім того, Україна отримає від Норвегії системи для захисту від безпілотників. Постачання складається з кількох систем CORTEX Typhon.

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