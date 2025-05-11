Вперше після "перемир'я" Путіна: російські дрони атакують Київську область

Атака російських дронів

Нагадаємо, опівночі 11 травня завершилося "гуманітарне перемир'я", що було оголошене російським диктатором Володимиром Путіним з 8 травня.

Російські терористи відразу ж запустили по Україні ударні дрони одночасно з кількох напрямків.

Напередодні США та ЄС закликали Кремль оголосити 30-денне перемир'я у війні з 12 травня. У разі відмови, Росії пригрозили новими жорсткими санкціями.

Однак Москва відмовилася від цієї пропозиції. Натомість Путін заявив про готовність відновити мирні переговори з Україною в Стамбулі без жодних умов.

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