Впервые после "перемирия" Путина: российские дроны атакуют Киевскую область

Российские ударные дроны зашли в воздушное пространство Киевской области. В регионе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Воздушная тревога в области из-за атаки дронов была объявлена в 04:16.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - сообщили в администрации в 04:59.
Жителей области просят не фотографировать и не снимать работу защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности.
"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - отметили в администрации.
Напомним, в полночь 11 мая завершилось "гуманитарное перемирие", которое было объявлено российским диктатором Владимиром Путиным с 8 мая.
Российские террористы сразу же запустили по Украине ударные дроны одновременно с нескольких направлений.
Накануне США и ЕС призвали Кремль объявить 30-дневное перемирие в войне с 12 мая. В случае отказа, России пригрозили новыми жесткими санкциями.
Однако Москва отказалась от этого предложения. Вместо этого Путин заявил о готовности возобновить мирные переговоры с Украиной в Стамбуле безо всяких условий.
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