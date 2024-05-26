Вперше з літа минулого року. До Білорусі прилетіли гелікоптери РФ: подробиці

25 травня на аеродром "Барановичі" (Білорусь) прилетіли два вертольоти ВКС РФ. Це сталося вперше із серпня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Так, 25 травня на аеродром "Барановичі" з Сіщі (Брянська область, РФ) прилетіли гелікоптери Мі-24 та Мі-8 ВКС РФ.
"Таким чином, це перші і поки що єдині військові вертольоти з моменту виведення вертолітного угруповання ЗС РФ з Білорусі в серпні 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Загалом, за підрахунками "Гаюна", зараз на аеродромі в Барановичах постійно знаходяться два розвідувальні літаки Су-24МР і щонайменше чотири винищувачі Су-30СМ ВКС РФ, один гелікоптер Мі-24 і один гелікоптер Мі-8 ВКС РФ.
"Також на аеродромі "Ліда" є літак Іл-22ПП ВКС РФ", - додали в моніторинговій групі.
Днями глава Кремля Володимир Путін їздив до глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Перед візитом Путіна, Лукашенко змінив начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі.
Під час прес-конференції у Мінську Путін заявив, що нібито не відмовляється від переговорів з Україною, але готовий їх вести лише з "легітимною владою". Зеленський уже встиг відреагувати на цю заяву Путіна.
За даними "Гаюна", два винищувачі ВКС РФ, які прилітали для супроводу бортів-близнюків Путіна, залишили Білорусь разом із літаками Путіна вночі 25 травня.
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