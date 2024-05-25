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Нудно і не цікаво: Зеленський відповів на нападки Путіна щодо легітимності

Україна, Субота 25 травня 2024 14:55
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Нудно і не цікаво: Зеленський відповів на нападки Путіна щодо легітимності Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський відреагував на висловлювання голови Кремля Володимира Путіна про його легітимність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ.

"Українці знають свою Конституцію, знають закон. Розуміємо, що ці висловлювання нелегітимного президента Російської Федерації (Путіна, - ред) щодо легітимності президента України, чесно кажучи, нудні, нецікаві", - сказав він.

Зеленський зізнався, що подібні випади Путіна його не дуже турбують.

"Всі адекватні люди, які вміють читати закон, а я вважаю, що якщо ти вмієш читати, то прочитай і знайди висновок. І все. Тому мене це взагалі не дуже непокоїть", - зазначив він.

Що сказав Путін

24 травня російський президент Володимир Путін їздив до Мінська до глави білоруського режиму Олександра Лукашенка.

Під час прес-конференції Путін заявив, що Росія не відмовляється від мирних переговорів, але готова їх вести лише з "легітимною владою" України. На його думку, легітимність Володимира Зеленського на посаді президента України нібито "закінчилася".

У свою чергу, Лукашенко почав вторити главі Кремля і заявив, що нібито "юридичної чистоти тут (у легітимності - ред) немає і бути не може".

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю Зеленський назвав Путіна найнеадекватнішим ворогом за 100 років.

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