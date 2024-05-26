RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Впервые с лета прошлого года. В Беларусь прилетели вертолеты РФ: подробности

Фото: вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ прибыли на аэродром "Барановичи" в Беларуси (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

25 мая на аэродром "Барановичи" (Беларусь) прилетели два вертолета ВКС РФ. Это произошло впервые с августа 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Так, 25 мая на аэродром "Барановичи" из Сещи (Брянская область, РФ) прилетели вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ. 

"Таким образом, это первые и пока единственные военные вертолеты с момента вывода вертолетной группировки ВС РФ из Беларуси в августе 2023 года", - говорится в сообщении. 

Итого, по подсчетам "Гаюна", сейчас на аэродроме в Барановичах постоянно находятся два разведывательных самолета Су-24МР и по меньшей мере четыре истребителя Су-30СМ ВКС РФ, один вертолет Ми-24 и один вертолет Ми-8 ВКС РФ.

"Также на аэродроме "Лида" присутствует самолет Ил-22ПП ВКС РФ", - добавили в мониторинговой группе.

Прилет Путина в Беларусь

На днях глава Кремля Владимир Путин ездил к главе белорусского режима Александру Лукашенко. Перед визитом Путина, Лукашенко сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.

Во время пресс-конференции в Минске Путин заявил, что якобы не отказывается от переговоров с Украиной, но готов их вести только с "легитимной властью". Зеленский уже успел отреагировать на это заявление Путина.

По данным "Гаюна", два истребителя ВКС РФ, прилетавшие для сопровождения бортов-близнецов Путина, покинули Беларусь вместе с самолетами Путина ночью 25 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьВойна в Украине