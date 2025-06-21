Вперше в кар'єрі. Ястремська пробилась у фінал трав'яного турніру в Англії

WTA 250, Ноттінгем (Велика Британія), півфінал

Даяна Ястремська (Україна) – Магда Лінетт (Польща) – 6:4, 6:4

Як пройшов півфінал

У битві за вихід у фінал одеситка, яка в світовому рейтингу посідає 46-ту сходинку, впевнено здолала польську тенісистку Магду Лінетт (№31 WTA).

Зустріч тривала 1 годину 42 хвилини та стала шостою очною дуеллю між суперницями. Ястремська виграла п'ять із цих зустрічей.

Ключовим епізодом першої партії став брейк у п'ятому геймі, який Ястремська реалізувала з другої спроби. Надалі українка контролювала хід гри – 6:4.

У другому сеті Ястремська лідирувала 4:1, але матч був перерваний через дощ на 35 хвилин. Після поновлення гри Лінетт зрівняла рахунок – 4:4, однак українка вчасно зібралася та повторила результат першої партії – знову 6:4.

Перший фінал на траві в кар'єрі

Для 25-річної Ястремської це перший фінал на трав'яному покритті в рамках WTA-турів. Раніше вона жодного разу не проходила далі півфінальної стадії на цьому типі корту.

Також це буде другий фінал у сезоні 2025 року. У лютому українка вже грала у вирішальному поєдинку на турнірі в австрійському Лінці, де поступилася "нейтральній" росіянці Александровій.

Загалом цей півфінал став 10-м у кар'єрі Ястремської на рівні WTA, а вихід у фінал – сьомим. На її рахунку три титули, останній з яких вона здобула ще у 2019 році.

Коли та з ким вирішальний матч

У фіналі українка зустрінеться з переможницею пари: Маккартні Кесслер (США, №42 WTA) – Ребекка Шрамкова (Словаччина, №38 WTA).

Фінальна зустріч відбудеться у неділю, 22 червня.