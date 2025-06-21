Сіннер записав пісню з легендарним Андреа Бочеллі: приводом стала поразка від Алькараса

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал співака .

Вокальні дані Сіннера залишилися загадкою

Прем'єра емоційної музичної композиції Polvere e Gloria ("Пил і слава") відбулася 20 червня.

Пісня виконана двома мовами – англійською та італійською, а супроводжується відеокліпом із архівними кадрами дитинства Сіннера та Бочеллі. У відео також можна побачити сцену, де тенісист підписує ракетку для легендарного тенора, а також як вони грають у шахи.

У музичному дуеті Сіннер не співає, а лише зачитує мотиваційні, проте достатньо шаблонні фрази, що звучать між вокальними партіями Бочеллі:

"У нашому житті буде багато перших разів, і все, що потрібно – бути собою"

"Удосконалюйся щодня"

"Таланту не існує – його потрібно заслужити"

Сам Сіннер назвав участь у проєкті "зворушливою та надихаючою подією", зізнавшись, що ніколи не уявляв, як його голос прозвучить у пісні разом з Бочеллі.

Андреа Бочеллі і спорт: що відомо

66-річний співак – великий шанувальник спорту. Він виступав на церемоніях відкриття та закриття зимових Олімпійських ігор-2006 у Турині, а також на футбольних чемпіонатах світу 2010 року та Євро-2020.

Теніс теж дуже близький йому. Зокрема, в листопаді 2023 року 20-разовий чемпіон турнірів Гренд Слем Роджер Федерер відвідав концерт Бочеллі в Цюриху. Перед виконанням фінальної композиції співак запросив Роджера на сцену.

"Сьогодні серед нас – жива легенда, Роджер Федерер. Для мене велика честь присвятити йому фінальну арію – за ті емоції, які він подарував усім нам", - сказав Бочеллі й виконав одну зі своїх найвідоміших арій Nessun Dorma.

Федерер не зміг стримати сліз, а після виступу вони разом пішли зі сцени.

Стосовно спільного проєкту з Сіннером, Бочеллі зізнався, що таким чином вирішив підтримати свого співвітчизника після прикрої поразки у фіналі "Ролан Гаррос"-2025 від іспанця Карлоса Алькараса.

Яннік Сіннер та Андреа Бочеллі (фото: instagram.com/andreabocelliofficial)