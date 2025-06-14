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Світоліна несподівано відклала підготовку до "Вімблдона": знялась з турніру на користь іншої українки

Берлін, Субота 14 червня 2025 10:56
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Світоліна несподівано відклала підготовку до "Вімблдона": знялась з турніру на користь іншої українки Фото: Еліна Світоліна на "Вімблдоні"-2024 (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 500 у Берліні, який стартує 16 червня. Таким чином, українка відкладає початок трав'яного сезону і підготовку до "Вімблдона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTU.

Що сталося

Світоліна (№13 WTA) вирішила не грати на турнірі German Open у столиці Німеччини.

Причини зняття офіційно не коментуються, але рішення виглядає логічним з огляду на насичений графік тенісистки на ґрунті. За останні два місяці вона виграла турнір у Руані, дійшла до півфіналу у Мадриді та чвертьфіналу в Римі й на "Ролан Гаррос".

Очікується, що єдиним турніром Світоліної на траві перед "Вімблдоном" стане інше змагання в Німеччині – турнір WTA 500 у Бад-Гомбурзі. Він пройде з 23 по 29 червня – за тиждень до старту мейджора в Лондоні.

Хто виграв від зняття Світоліної

Відмова Світоліної відкрила двері для іншої українки. Друга вітчизняна ракетка Марта Костюк (№ 26 WTA), яка мала стартувати в кваліфікації, завдяки звільненому місцю потрапила до основної сітки турніру.

Вімблдонський турнір-2025 пройде з 30 червня до 13 липня. На минулорічному турнірі Світолина показала найкращий результат серед українок, діставшись чвертьфіналу трав'яного мейджора.

Раніше Ольга Харлан несподівано не потрапила до складу збірної України на чемпіонат Європи з фехтування.

А тенісистка Юлія Стародубцева офіційно стала мільйонеркою після виступів на "Ролан Гаррос"-2025.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
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