Ястремська поступилась у фіналі турніру в Лінці

WTA 500 Лінц, Фінал

Даяна Ястремська – Єкатерина Александрова – 2:6, 6:3, 5:7

Ястремська, яка перебуває на 72-й сходинці в рейтингу WTA, грала проти 30-ї ракетки світу "нейтральної" росіянки Александрової. Це була шоста зустріч суперниць на корті. У попередніх зустрічах невелика перевага була на користь українки – 3:2.

Обидві суперниці схожі за стилем гри – перевагу віддають атлетичності та сильним ударам, без особливого креативу. У першій партії "перестрілку" виграла суперниця українки, яка не припускалась грубих помилок і діяла більш врівноважено. Натомість Ястремська занадто нервувала, була на взводі, через що сама створювала собі більше проблем. Вітчизняна тенісистка спочатку віддала свою подачу, поступаючись – 1:2. Потім намагалась відіграти відставання у два пункти. Але у восьмому геймі знову припустилась помилок на власному м'ячі та програла партію – 2:6.

На другий сет українка вийшла більш зарядженою. Поборолась на подачі суперниці, хоч і поступилась. Але потім знову стала поспішати й без бою, під нуль, віддала свою. Коли ж росіянка повела – 3:0, здалося, що в поєдинку все вже ясно. Але перепади Ястремської у настрої іноді мають і позитивний бік. Скинувши кайдани відповідальності, українка взяла шість геймів поспіль, завершивши другу партію на свою користь – 6:3.

Переможний настрій українки зберігся і на початку третього сету. Взявши подачу росіянки, вона потужно стартувала – 3:0. Але потім дозволила суперниці зрівняти результат – 3:3. Вирішальним став дев'ятий гейм, коли за рахунку 5:5 Ястремська, ведучи 40:0, примудрилася програти власну подаачу. Суперниця скористаль таким подарунком і в наступному розіграші забрала сет, матч і титул.

Поєдинок тривав трохи більше двох с половиною годин. Ястремська зупинилась за крок від найбільшого титулу в своїй кар'єрі. Раніше вона перемагала на трьох турнірах WTA 250 (у 2018 та 2019 роках). У Лінці був шанс взяти титул на змаганні більш високого рівня.