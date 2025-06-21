ua en ru
Сб, 21 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вперше в кар'єрі. Ястремська пробилась у фінал трав'яного турніру в Англії

Ноттінгем, Субота 21 червня 2025 16:18
UA EN RU
Вперше в кар'єрі. Ястремська пробилась у фінал трав'яного турніру в Англії Фото: Даяна Ястремська (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Третя ракетка України Даяна Ястремська вийшла в фінал турніру WTA 250 у британському Ноттінгемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

WTA 250, Ноттінгем (Велика Британія), півфінал

Даяна Ястремська (Україна) – Магда Лінетт (Польща) – 6:4, 6:4

Як пройшов півфінал

У битві за вихід у фінал одеситка, яка в світовому рейтингу посідає 46-ту сходинку, впевнено здолала польську тенісистку Магду Лінетт (№31 WTA).

Зустріч тривала 1 годину 42 хвилини та стала шостою очною дуеллю між суперницями. Ястремська виграла п'ять із цих зустрічей.

Ключовим епізодом першої партії став брейк у п'ятому геймі, який Ястремська реалізувала з другої спроби. Надалі українка контролювала хід гри – 6:4.

У другому сеті Ястремська лідирувала 4:1, але матч був перерваний через дощ на 35 хвилин. Після поновлення гри Лінетт зрівняла рахунок – 4:4, однак українка вчасно зібралася та повторила результат першої партії – знову 6:4.

Перший фінал на траві в кар'єрі

Для 25-річної Ястремської це перший фінал на трав'яному покритті в рамках WTA-турів. Раніше вона жодного разу не проходила далі півфінальної стадії на цьому типі корту.

Також це буде другий фінал у сезоні 2025 року. У лютому українка вже грала у вирішальному поєдинку на турнірі в австрійському Лінці, де поступилася "нейтральній" росіянці Александровій.

Загалом цей півфінал став 10-м у кар'єрі Ястремської на рівні WTA, а вихід у фінал – сьомим. На її рахунку три титули, останній з яких вона здобула ще у 2019 році.

Коли та з ким вирішальний матч

У фіналі українка зустрінеться з переможницею пари: Маккартні Кесслер (США, №42 WTA) – Ребекка Шрамкова (Словаччина, №38 WTA).

Фінальна зустріч відбудеться у неділю, 22 червня.

Раніше написали, як поразка в фіналі "Ролан Гаррос" стала приводом для творчого дуету Янніка Сіннера та легендарного співака Андреа Бочеллі.

Також ми повідомляли, що Еліна Світоліна несподівано відклала підготовку до "Вімблдона".

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Даяна Ястремська
Новини
Верховний лідер Ірану підготував трьох наступників на випадок вбивства, - NYT
Верховний лідер Ірану підготував трьох наступників на випадок вбивства, - NYT
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді