Впервые в карьере. Ястремская пробилась в финал травяного турнира в Англии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

WTA 250, Ноттингем (Великобритания), полуфинал

Даяна Ястремская (Украина) - Магда Линетт (Польша) - 6:4, 6:4

Как прошел полуфинал

В битве за выход в финал одесситка, которая в мировом рейтинге занимает 46-ю строчку, уверенно одолела польскую теннисистку Магду Линетт (№31 WTA).

Встреча длилась 1 час 42 минуты и стала шестой очной дуэлью между соперницами. Ястремская выиграла пять из этих встреч.

Ключевым эпизодом первой партии стал брейк в пятом гейме, который Ястремская реализовала со второй попытки. В дальнейшем украинка контролировала ход игры - 6:4.

Во втором сете Ястремская лидировала 4:1, но матч был прерван из-за дождя на 35 минут. После возобновления игры Линетт сравняла счет - 4:4, однако украинка вовремя собралась и повторила результат первой партии - снова 6:4.

Первый финал на траве в карьере

Для 25-летней Ястремской это первый финал на травяном покрытии в рамках WTA-туров. Ранее она ни разу не проходила дальше полуфинальной стадии на этом типе корта.

Также это будет второй финал в сезоне 2025 года. В феврале украинка уже играла в решающем поединке на турнире в австрийском Линце, где уступила "нейтральной" россиянке Александровой.

В целом этот полуфинал стал 10-м в карьере Ястремской на уровне WTA, а выход в финал - седьмым. На ее счету три титула, последний из которых она получила еще в 2019 году.

Когда и с кем решающий матч

В финале украинка встретится с победительницей пары: Маккартни Кесслер (США, №42 WTA) - Ребекка Шрамкова (Словакия, №38 WTA).

Финальная встреча состоится в воскресенье, 22 июня.