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Вперше із 1991 року. Британський есмінець відбив ракетну атаку в Червоному морі

Фото: британський есмінець вперше відбив ракетну атаку в Червоному морі (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Есмінець HMS Diamond британських ВМС збив ракету, яку запустили хусити з Ємену у напрямку Червоного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наголошується, що корабель супроводжував торгове судно в Аденській затоці. Після виявлення ракети для знищення ракети був приведений в дію ракетний комплекс Sea Viper.

Незабаром міністр оборони Британії Грант Шаппс подякував екіпажу за допомогу в порятунку безневинних життів та захисті судноплавства в регіоні.

"Британія, як і раніше, знаходиться в авангарді міжнародного реагування на небезпечні напади хуситів на комерційні судна, які забрали життя міжнародних моряків", - зазначив Шаппс.

За його словами, це вперше, коли військовий корабель британського флоту перехопив ракету в бою після війни в Перській затоці 1991 року. Міністр також підкреслив, що розміщення HMS Diamond у Червоному морі та Аденській затоці є частиною ширшої відповіді Британії на атаки хуситів.

HMS Diamond оснащений ракетами Sea Viper, а також кулеметами Phalanx та 30-мм гарматами на кожному борту корабля. Скорострільні гармати та кулемети можуть робити понад 3000 пострілів за хвилину.

 

Удари хуситів по судах у Червоному морі

В останні місяці хусіти регулярно намагаються завдавати ударів по торговим судам у Червоному морі. Для протидії терористичним атакам США, Британія та союзники створили морську коаліцію. Так, на початку квітня американські військові заявили про знищення чотирьох безпілотних літальних апаратів, які хусити запустили у напрямку торгових суден у Червоному морі.

Крім того, 23 березня винищувачі з авіаносця ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер" завдали удару по трьом підземним сховищам у районах Ємену, які знаходяться під контролем хуситів.

Також учора, 25 квітня, хусити намагалися атакувати кораблі та торгові судна США, але в результаті злагодженої роботи сил міжнародної коаліції атака бойовиків була відбита.

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