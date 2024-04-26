Вперше із 1991 року. Британський есмінець відбив ракетну атаку в Червоному морі

Наголошується, що корабель супроводжував торгове судно в Аденській затоці. Після виявлення ракети для знищення ракети був приведений в дію ракетний комплекс Sea Viper.

Незабаром міністр оборони Британії Грант Шаппс подякував екіпажу за допомогу в порятунку безневинних життів та захисті судноплавства в регіоні.

"Британія, як і раніше, знаходиться в авангарді міжнародного реагування на небезпечні напади хуситів на комерційні судна, які забрали життя міжнародних моряків", - зазначив Шаппс.

За його словами, це вперше, коли військовий корабель британського флоту перехопив ракету в бою після війни в Перській затоці 1991 року. Міністр також підкреслив, що розміщення HMS Diamond у Червоному морі та Аденській затоці є частиною ширшої відповіді Британії на атаки хуситів.

HMS Diamond оснащений ракетами Sea Viper, а також кулеметами Phalanx та 30-мм гарматами на кожному борту корабля. Скорострільні гармати та кулемети можуть робити понад 3000 пострілів за хвилину.