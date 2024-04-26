Впервые с 1991 года. Британский эсминец отразил ракетную атаку в Красном море

Отмечается, что корабль сопровождал торговое судно в Аденском заливе. После выявления ракеты, для уничтожения ракеты был приведен в действие ракетный комплекс Sea Viper.

Вскоре министр обороны Британии Грант Шаппс поблагодарил экипаж за помощь в спасении невинных жизней и защите судоходства в регионе.

"Британия по-прежнему находится в авангарде международного реагирования на опасные нападения хуситов на коммерческие суда, которые унесли жизни международных моряков", - отметил Шаппс.

По его словам, это первый раз, когда военный корабль британского флота перехватил ракету в бою после войны в Персидском заливе в 1991 году. Министр также подчеркнул, что размещение HMS Diamond в Красном море и Аденском заливе является частью более широкого ответа Британии на атаки хуситов.

HMS Diamond оснащен ракетами Sea Viper, а также пулеметами Phalanx и 30-мм пушками на каждом борту корабля. Скорострельные пушки и пулеметы могут производить более 3000 выстрелов в минуту.