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Вперше в історії. ЮНЕСКО прийняло важливе рішення щодо будівлі Держпрому у Харкові

Фото: Харківський Держпром (wikipedia.org/Brizhnichenko)
Автор: Тетяна Веремєєва

Комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту ухвалено історичне рішення щодо Будинку Державної промисловості в Харкові. Україна стала першою країною, де організація застосувала механізм ad hoc monitoring.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

На 19-му засіданні Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту ухвалено історичне рішення – вперше запроваджено механізм "спеціального моніторингу" (ad hoc monitoring) для України. Цей механізм застосовано до Будинку Державної промисловості в Харкові, який є важливим об’єктом культурної спадщини.

Механізм дозволить:

  • зафіксувати пошкодження, завдані об’єкту культурної спадщини
  • оцінити обсяг необхідних робіт для його відновлення
  • сприяти притягненню Росії до відповідальності за руйнування культурної спадщини України

Омбудсман зазначає, що Будинок Державної промисловості перебуває у Міжнародному списку культурних цінностей під посиленим захистом, однак 8 листопада 2024 року ця пам’ятка зазнала руйнівного удару з боку російських військ.

Удар по Держпрому у Харкові

Нагадаємо, увечері 28 жовтня російські сили завдали удару авіабомбою КАБ-500 по Держпрому в Харкові, що спричинило серйозні пошкодження майже столітній архітектурній пам’ятці національного значення. Ми розповідали про наслідки удару, а також показували, як виглядає будівля Держпрому після атаки.

Будинок Державної промисловості (Держпром) у Харкові – видатна архітектурна пам'ятка, збудована у 1925–1928 роках. Споруда розташована на площі Свободи в Шевченківському районі міста.

У 2017 році Держпром був включений до попереднього списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У вересні 2023 року ця знакова будівля отримала статус об'єкта під посиленим захистом, який надала їй Організація.

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