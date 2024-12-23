Вперше в історії. ЮНЕСКО прийняло важливе рішення щодо будівлі Держпрому у Харкові

Удар по Держпрому у Харкові

Нагадаємо, увечері 28 жовтня російські сили завдали удару авіабомбою КАБ-500 по Держпрому в Харкові, що спричинило серйозні пошкодження майже столітній архітектурній пам’ятці національного значення. Ми розповідали про наслідки удару, а також показували, як виглядає будівля Держпрому після атаки.

Будинок Державної промисловості (Держпром) у Харкові – видатна архітектурна пам'ятка, збудована у 1925–1928 роках. Споруда розташована на площі Свободи в Шевченківському районі міста.

У 2017 році Держпром був включений до попереднього списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У вересні 2023 року ця знакова будівля отримала статус об'єкта під посиленим захистом, який надала їй Організація.

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