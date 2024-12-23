Впервые в истории. ЮНЕСКО приняло важное решение по зданию Госпрома в Харькове

Удар по Госпрому в Харькове

Напомним, вечером 28 октября российские силы нанесли удар авиабомбой КАБ-500 по Госпрому в Харькове, что повлекло серьезные повреждения почти столетнему архитектурному памятнику национального значения. Мы рассказывали о последствиях удара, а также показывали, как выглядит здание Госпрома после атаки.

Дом Государственной промышленности (Госпром) в Харькове - выдающийся архитектурный памятник, построенный в 1925-1928 годах. Сооружение расположено на площади Свободы в Шевченковском районе города.

В 2017 году Госпром был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В сентябре 2023 года это знаковое здание получило статус объекта под усиленной защитой, который предоставила ей Организация.

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