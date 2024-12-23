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Впервые в истории. ЮНЕСКО приняло важное решение по зданию Госпрома в Харькове

Фото: Харьковский Госпром (wikipedia.org/Brizhnichenko)
Автор: Татьяна Веремеева

Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта принял историческое решение по Дому Государственной промышленности в Харькове. Украина стала первой страной, где организация применила механизм ad hoc monitoring.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

На 19-м заседании Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта принято историческое решение – впервые введен механизм "специального мониторинга" (ad hoc monitoring) для Украины. Этот механизм применен к Дому Государственной промышленности в Харькове, который является важным объектом культурного наследия.

Механизм позволит:

  • зафиксировать повреждения, нанесенные объекту культурного наследия
  • оценить объем необходимых работ для его восстановления
  • способствовать привлечению России к ответственности за разрушение культурного наследия Украины

Омбудсман отмечает, что Дом Государственной промышленности находится в Международном списке культурных ценностей под усиленной защитой, однако 8 ноября 2024 года этот памятник подвергся разрушительному удару со стороны российских войск.

Удар по Госпрому в Харькове

Напомним, вечером 28 октября российские силы нанесли удар авиабомбой КАБ-500 по Госпрому в Харькове, что повлекло серьезные повреждения почти столетнему архитектурному памятнику национального значения. Мы рассказывали о последствиях удара, а также показывали, как выглядит здание Госпрома после атаки.

Дом Государственной промышленности (Госпром) в Харькове - выдающийся архитектурный памятник, построенный в 1925-1928 годах. Сооружение расположено на площади Свободы в Шевченковском районе города.

В 2017 году Госпром был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В сентябре 2023 года это знаковое здание получило статус объекта под усиленной защитой, который предоставила ей Организация.

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