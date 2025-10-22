Вперше в історії вийшов повний переклад Тори українською. Робота тривала майже 2 роки

Переклад тривав близько двох років

Робота над перекладом тривала близько двох років і стала результатом спільних зусиль перекладачів, лінгвістів і рабинів під керівництвом видавця Михайла Шифріна.

Проект відбувся за підтримки Марка (Менахема-Менделя) Вінарського, постійного партнера ФЄГУ у видавничих ініціативах.

Координували переклад рабин Леві Енгельсман і Варвара Коробкова. За їхніми словами, над текстом працювали понад десять перекладачів і редакторів, а кожне слово обговорювалося з особливою точністю.

"Було складно знайти рабинів, які вільно володіють українською, але нам вдалося створити професійну команду найвищого рівня. Інколи вони могли цілий день обговорювати переклад лише одного слова", - розповів голова ФЄГУ рабин Мейєр Стамблер.

Він зазначив, що команда спиралася на авторитетні переклади Тори іншими мовами, щоб забезпечити максимальну точність і водночас зберегти глибину змісту.

Велике релігійне і культурне значення

За словами рабина Стамблера, це видання має не лише релігійне, а й культурне значення:

"Перекласти Тору мовою, якою її ніколи раніше не видавали, - це велика честь і водночас відповідальність. Ми відкриваємо доступ до Слова Вс-вишнього для сотень тисяч євреїв, які говорять українською", - додав Стамблер.

Новий етап у розвитку єврейського книговидання

Переклад Тори став черговим кроком у роботі Видавничого центру ФЄГУ, який послідовно перекладає ключові релігійні тексти українською. Нове видання вже розсилають у єврейські громади по всій Україні.

Додамо, що Тора містять основні закони та вчення юдаїзму. Її традиційно вважають головним текстом, через який Бог відкрив свою волю людству.