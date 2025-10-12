ua en ru
У Києві група молодиків напала на чоловіка біля синагоги

Київ, Неділя 12 жовтня 2025 13:51
Фото: в Києві напали на чолвіка біля синагоги (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Поліція Києва з’ясовує обставини нападу на членів єврейської громади в Оболонському районі. Біля місцевої синагоги група невідомих викрикувала антисемітські гасла, демонструвала нацистські жести та розпилила сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію та Київську єврейську громаду на Оболоні.

Поліція Києва розслідує інцидент, що стався біля синагоги в Оболонському районі столиці. За попередніми даними, група невідомих молодиків вчинила антисемітський напад на члена місцевої єврейської громади.

Про подію правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж. Згідно з повідомленнями, біля будівлі синагоги група хлопців:

  • вигукувала антисемітські гасла,
  • демонструвала нацистські вітання,
  • а згодом розпилила сльозогінний газ у бік одного з членів громади.

Як повідомили представники Київської єврейської громади на Оболоні, інцидент стався близько 15 години під час святкування Шабату.

Чоловік, який вийшов із синагоги, щоб зробити зауваження нападникам, отримав сильні опіки очей та шкіри.

У громаді зазначають, що напад був не випадковим, а підготовленим, адже напередодні ті самі молодики вже з’являлися біля синагоги, вигукуючи образливі гасла та демонструючи нацистські жести.

Поліція проводить перевірку, встановлює всі обставини події та осіб, причетних до нападу. Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, що вранці 2 жовтня біля синагоги єврейської громади Хітон-Парк у передмісті Манчестера невідомий здійснив напад на групу людей. Внаслідок інциденту четверо осіб отримали поранення.

За свідченнями очевидців, нападник спочатку в’їхав у натовп автомобілем, а потім накинувся на людей з ножем. Поліція оперативно прибули на місце та відкрила вогонь по нападнику.

Підозрюваний отримав поранення і наразі перебуває під наглядом медиків.

Внаслідок теракту в Манчестері двоє людей загинули, троє отримали серйозні поранення.

Напад стався у священний день Йом-Кіпур - найважливіший день у єврейському релігійному календарі.

Київ
Новини
