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Вперше в історії. Українські каратисти вибороли "золото" на ЧЄ з командного куміте

Фото: українські каратисти вибороли перше місце на ЧЄ з командного куміте (facebook.com olympicua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 березня, українські каратисти вперше в історії збірної вибороли "золото" на чемпіонаті Європи, що проходить в іспанській Гвадалахарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Підопічні головного тренера збірної України з карате Миколи Сіраковського поступаючись 0:2 у фіналі проти збірної Франції, зуміли відігратися.

Долю цього протистояння вирішив бій бронзового призера Токіо-2020 Станіслава Горуни та Джессі Дакоста, чемпіона Європи-2016 у командному куміте. Українець переміг свого суперника з рахунком 8:5 і приніс мінімальну перемогу команді у фіналі - 3:2.

Разом з досвідченим каратистом нову сторінку в історію, ставши чемпіонами Європи, вписали Валерій Чоботар, Різван Талібов, Андрій Заплітний, Андрій Торошанко, Валерій Сонних та Костянтин Цимбал.

Відзначимо, що це п’ята медаль України у чоловічому командному куміте на чемпіонатах Європи. Попередні чотири нагороди, які були здобуті 2017, 2018, 2021 та 2022 року, були бронзового ґатунку.

До того ж це був першій фінал в історії виступів нашої команди на континентальних першостях і вона свій золотий шанс використала на сто відсотків.

Завдяки "золоту" в командному куміте збірна України з карате вперше в історії виступів на Євро здобула три найвищі нагороди.

Нагадаємо, Україна здобула "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи.

Ми також повідомляли, що на Кубку світу з лижної акробатики українець здобув "срібло".

Тим часом жіноча збірна України з футзалу здобула "срібло" чемпіонату Європи.

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