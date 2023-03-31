Вперше в історії. Суд вирішив пред'явити Трампу обвинувачення, - CNN

Це перший випадок в історії США, коли чинному чи колишньому президенту країни буде пред'явлено кримінальні звинувачення.

Повідомляється, що найближчими днями має бути офіційно оприлюднено обвинувальний висновок. Передбачається, що на той час прокурори попросять Трампа постати перед судом. Сам Дональд Трамп поки що ніяк не коментував ситуацію.

Обвинувальний акт проти Дональда Трампа, винесений великим журі Нью-Йорка, було запечатано. Його оголосять найближчими днями.

За версією слідства, Стормі Деніелс заплатили, щоб "купити мовчання" щодо її передбачуваного зв'язку з політиком. Прокурор Манхеттена підозрює, що виплати було зроблено із коштів на виборчу президентську кампанію 2016 року.

Реакція Трампа на обвинувачення

Дональд Трамп назвав рішення суду присяжних політичним переслідуванням та втручанням у вибори на найвищому рівні в історії США.

"Це політичне переслідування і втручання у вибори на найвищому рівні в історії. З того моменту, як я спустився золотим ескалатором у Башті Трампа, і ще до того, як я був приведений до присяги в якості вашого президента Сполучених Штатів, радикальні ліві демократи - вороги працьовитих чоловіків і жінок цієї країни - були зайняті полюванням на відьом", - заявив Трамп.

За його словами, раніше демократи брехали у своїй одержимості спробами схопити Трампа, але тепер вони зробили немислиме — звинуватили абсолютно невинну людину і вчинили акт кричущого втручання у вибори.