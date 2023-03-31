Впервые в истории. Суд решил предъявить обвинение Трампу, - CNN

Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.

Сообщается, что в ближайшие дни должно быть официально обнародовано обвинительное заключение. Предполагается, что к тому времени прокуроры попросят Трампа предстать перед судом. Сам Дональд Трамп пока никак не комментировал ситуацию.

Обвинительный акт против Дональда Трампа, вынесенный большим жюри Нью-Йорка, был запечатан. Он будет объявлен в ближайшие дни.

По версии следствия, Сторми Дэниелс заплатили, чтобы "купить молчание" по поводу ее предполагаемой связи с политиком. Прокурор Манхэттена подозревает, что выплаты были сделаны из средств на избирательную президентскую кампанию 2016 года.

Реакция Трампа на обвинение

Дональд Трамп назвал решение суда присяжных политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории США.

"Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории. С того момента, как я спустился по золотому эскалатору в Башне Трампа, и еще до того, как я был приведен к присяге в качестве вашего президента Соединенных Штатов, радикальные левые демократы — враги трудолюбивых мужчин и женщин этой страны — были заняты охотой на ведьм", - заявил Трамп.

По его словам, раньше демократы лгали в своей одержимости попытками схватить Трампа, но теперь они сделали немыслимое — предъявили обвинение совершенно невиновному человеку и совершили акт вопиющего вмешательства в выборы.