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Знову за старе? Трамп анонсував власне затримання та закликав протестувати

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Субота 18 березня 2023 15:50
Знову за старе? Трамп анонсував власне затримання та закликав протестувати Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

45 президент США Дональд Трамп заявив, що його планують затримати. Він закликав американців виходити на протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Провідного кандидата від республіканців і колишнього президента США буде затримано у вівторок (21 березня - ред.) наступного тижня. Протестуйте, поверніть нашу націю", - написав Трамп у соцмережах.

При цьому 45 президент США не розкрив причин, з яких його повинні затримати.

За інформацією CNN, команда Трампа вже почала готуватись до затримання. Очікується, що він постане перед судом Манхеттена після пред'явлення офіційних звинувачень і хоче виступити з промовою після цього.

Джерело видання стверджує, що, на думку Трампа, звинувачення йому висунуть через те, що нібито окружний прокурор Манхеттена "його ненавидить".

При цьому частина команди 45 президента радила йому не закликати американців до протестів, оскільки це може погіршити ситуацію на тлі запланованого затримання.

Варто зауважити, що Трамп уже підбурював громадян США до протестів у 2021 році, коли він програв на президентських виборах. Тоді розпочався штурм Капітолію. Внаслідок цього десятки людей отримали поранення, також були загиблі. За це 45 президентові хочуть висунути кримінальне звинувачення.

Нагадаємо, раніше Мін'юст США дозволив притягнути до відповідальності Трампа за штурм Капітолію.

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