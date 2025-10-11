Вперше в історії: Пентагон дозволив іншій країні розгорнути військовий об'єкт у США

США та Катар спільно оголосили про плани побудувати авіабазу в Маунтін-Хоум 10 жовтня. Це сигнал суттєвого поглиблення відносин між країнами після того, як Білий дім надав Катару безпрецедентні гарантії безпеки.

Зазначається, що це не буде саме військова база. Катарський об'єкт перебуватиме на території бази ВПС США та під американською юрисдикцією, повідомило виданню джерело.

Обговорення велися ще за часів адміністрації 46-го президента США Джозефа Байдена. А за часів першого терміну президента США Дональда Трампа, у 2017 році, Катар замовив 36 сучасних винищувачів F-15 на суму 12 мільярдів доларів. Проте можливості Катару проводити навчання вкрай обмежені через невеликий розмір країни та характер місцевості.

Цікавий момент полягає в тому, що Катар будуватиме об'єкт з нуля. Такого права не мав жоден американський союзник до цього моменту. Втім, медіааташе Катару в США Алі Аль-Ансарі пояснив виданню - це не буде авіабаза ВПС Катару у звичному розумінні.

"Катар взяв на себе 10-річне зобов’язання побудувати та утримувати спеціалізований об’єкт на авіабазі США, призначений для підвищення кваліфікації та підвищення оперативної сумісності... Це являє собою продовження вираження міцного оборонного партнерства між Катаром та США", - сказав він.