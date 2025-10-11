Впервые в истории: Пентагон разрешил другой стране развернуть военный объект в США

США и Катар совместно объявили о планах построить авиабазу в Маунтин-Хоум 10 октября. Это сигнал существенного углубления отношений между странами после того, как Белый дом предоставил Катару беспрецедентные гарантии безопасности.

Отмечается, что это не будет именно военная база. Катарский объект будет находиться на территории базы ВВС США и под американской юрисдикцией, сообщил изданию источник.

Обсуждения велись еще во времена администрации 46-го президента США Джозефа Байдена. А во времена первого срока президента США Дональда Трампа, в 2017 году, Катар заказал 36 современных истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов. Однако возможности Катара проводить учения крайне ограничены из-за небольшого размера страны и характера местности.

Интересный момент заключается в том, что Катар будет строить объект с нуля. Такого права не имел ни один американский союзник до этого момента. Впрочем, медиаатташе Катара в США Али Аль-Ансари объяснил изданию - это не будет авиабаза ВВС Катара в привычном понимании.

"Катар взял на себя 10-летнее обязательство построить и содержать специализированный объект на авиабазе США, предназначенный для повышения квалификации и повышения оперативной совместимости... Это представляет собой продолжение выражения крепкого оборонного партнерства между Катаром и США", - сказал он.