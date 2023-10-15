Вперше в історії. МОК планує провести Олімпійські кіберспортивні ігри

За словами Баха, у світі в компʼютерні ігри грають три мільярди людей, а понад 500 мільйонів із них цікавляться кіберспортом.

"Я попросив нашу нову комісію з кіберспорту розглянути створення Олімпійських ігор з кіберспорту", - сказав він.

У 2018 році МОК організував Esports Forum у Лозанні, а у 2021 році розробив концепт Olympic Virtual Series. Це був перший пілотний проект МОК у кіберспорті.

"Ґрунтуючись на досвіді Olympic Virtual Series, ми запустили Олімпійський тиждень кіберспорту в Сінгапурі на початку цього року. У Сінгапурі ми побачили доказ того, що наш комплексний підхід працює. Ми успішно об’єднали олімпійську та кіберспортивну спільноти", - розповів Бах.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Саудівська Аравія у найближчі вісім років інвестує 38 млрд доларів у кіберспорт. Країна до 2030 року має намір стати осередком нової дисципліни.

В Україні кіберспорт став офіційним видом спорту ще у 2020 році.

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