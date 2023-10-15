Впервые в истории. МОК планирует провести Олимпийские киберспортивные игры

По словам Баха, в мире в компьютерные игры играют три миллиарда человек, а более 500 миллионов из них интересуются киберспортом.

"Я попросил нашу новую комиссию по киберспорту рассмотреть создание Олимпийских игр по киберспорту", - сказал он.

В 2018 году МОК организовал Esports Forum в Лозанне, а в 2021 году разработал концепт Olympic Virtual Series. Это был первый пилотный проект МОК в киберспорте.

"Основываясь на опыте Olympic Virtual Series, мы запустили Олимпийскую неделю киберспорта в Сингапуре в начале этого года. В Сингапуре мы увидели доказательство того, что наш комплексный подход работает. Мы успешно объединили олимпийское и киберспортивное сообщества", - рассказал Бах.

Напомним, мы сообщали, что Саудовская Аравия в ближайшие восемь лет инвестирует 38 млрд. долларов в киберспорт. Страна до 2030 года намерена стать центром новой дисциплины.

В Украине киберспорт стал официальным видом спорта в 2020 году.

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