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Саудівська Аравія інвестує у кіберспорт 38 млрд доларів: на що витратить

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Субота 01 жовтня 2022 17:53
Саудівська Аравія інвестує у кіберспорт 38 млрд доларів: на що витратить Фото: Саудівська Аравія витратить на кіберспорт 38 млрд доларів (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Саудівська Аравія у найближчі вісім років інвестує 38 млрд доларів у кіберспорт. Країна до 2030 року має намір стати осередком нової дисципліни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Передбачається, що інвестиції допоможуть диверсифікувати економіку, для цього створено спеціальний фонд Savvy Games Group.

Приблизно 13,31 млрд доларів планують витратити на купівлю та розвиток профільних трансляторів, 18,63 млрд - на міноритарні частки в ігрових компаніях. Приблизно 5,32 млрд доларів піде на інвестиції у найбільших розробників ігор, також частину коштів планують витратити на ігрові та кіберспортивні стартапи.

"Ми збираємося використовувати нереалізований потенціал сектору кіберспорту та ігор для диверсифікації нашої економіки, стимулювання інновацій у цьому секторі та подальшого розширення пропозиції розваг та кіберспортивних змагань", - заявив принц Саудівської Аравії та голова ради директорів Savvy Мухаммед бін Сал.

Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц закликав принца Мухаммеда ібн Салмана відмовитися від співпраці з главою Кремля Володимиром Путіним .

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія та ОАЕ економлять нафту в очікуванні енергетичної кризи . Країни мають резервні потужності з видобутку енергоносія.

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Саудовская Аравия
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