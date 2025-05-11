Вперше в історії: брати зіграли один проти одного за різні збірні на ЧС з хокею

Історична подія

У поєдинку, який завершився перемогою Фінляндії з рахунком 2:1 нападник фінів Елі Толванен діяв проти воротаря австрійської команди Атте Толванена.

Брати навіть мали особисте зіткнення на льоду: Елі вийшов на сам на сам із Атте, однак той упевнено парирував удар. Цей епізод став однією з родзинок матчу.

Хто такі брати Толванени

Елі та Атте Толванени – народжені у Фінляндії спортсмени, які обрали різні хокейні шляхи.

Молодший брат Елі (25 років) є зіркою Національної хокейної ліги і виступає за "Сієтл Кракен". У поточному сезоні він набрав 35 очок (23 шайби та 12 передач) та входить до основного складу збірної Фінляндії.

Старший брат Атте (30 років) тривалий час не потрапляв до складу фінської збірної через жорстку конкуренцію серед воротарів. У 2023 році він отримав австрійське громадянство та почав виступати за національну команду Австрії. З 2021 року Атте грає за клуб "Зальцбург", із яким уже чотири рази ставав чемпіоном Австрії.

Чи були подібні випадки раніше

Як зазначається на офіційному акаунті Міжнародної федерації хокею, саме на чемпіонатах світу таке сталося вперше. Хоча подібні випадки в історії хокею вже були, але – на Олімпіадах.

Так, на зимовій Олімпіаді 1960 року в американському Скво-Веллі один проти одного грали брати – Тікали. Франтішек за Чехословаччину, а Зденек – за Австралію, яка тоді єдиний раз у своїй історії виступила на Олімпійських іграх. Зустріч завершилась зовсім не по-братськи: Чехословаччина перемогла з рахунком 18:1. Франтішек Тікал у переможців віддав одну гольову передачу.

А в Солт-Лейк-Сіті-2002 на льоду зійшлися Роберт та Мартін Райхели. Перший грав за Чехію, другий – за Німеччину. Протистояння завершилося впевненою перемогою чеської команди – 8:2. Роберт Райхел у складі переможців відзначився закинутою шайбою.