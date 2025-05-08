"Припускаю, що японців стимулювали". Тренер збірної України розповів про провальний матч на ЧС

Однієї шайби не вистачило хокейній збірній України на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А, щоб піднятися в елітний турнір. Причини невдачі пояснив тренер команди Олег Шафаренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua .

Вплинула третя сторона

Україна у вирішальному матчі програла Японії в основний час (2:3). Якби поразка була в овертаймі, або за булітами "синьо-жовті" підвищилися б у класі. Японцям у цій грі вже нічого не було потрібно, але вони виявилися дуже непоступливими.

Фахівець має підозру, що на результат вирішального для українців поєдинку вплинула третя сторона.

"Маю підстави припускати, що японців мотивували наші суперники – італійці. Але навіть без цього ми розуміли, що на чемпіонаті світу жодна команда очок не подарує. Тим паче, японці хотіли реваншуватися за поразку в товариському матчі (0:1). Вони навіть виставили голкіпера Оцуку, який не грав на чемпіонаті, але вдало провів спаринг проти нас напередодні".

Тренер впевнений, що все могло скластися по-іншому.

"Гра давалася, ми повели 1:0. Потрібно було зіграти грамотно і не втрачати концентрації. Але ми пропустили голи в ситуаціях, коли шайба була в нас. Не суперник щось створив, а ми пропустили контратаки. І це мені як тренеру прикро найбільше", – зізнався Шафаренко.

Олег Шафаренко на тренуванні збірної України (фото: ФХУ)

"Не вистачило нас усіх"

Шафаренко також вважає, що у нинішньому стані "синьо-жовті" ще не зовсім готові до виступів на найвищому рівні.

"Якщо ми хочемо виходити в Топ-дивізіон, то такі команди як Японія треба перемагати. Але японці помітно були швидшим за нас. В Дивізіоні 1А на таких обертах як Японія грали ще тільки італійці. Інші чотири команди були трохи повільнішими. А в еліті – дуже високі швидкості. Зрештою на заключний поєдинок не вистачило нас усіх – і тренерів, і гравців", - резюмував він

Де і з ким гратиме Україна наступного року

На чемпіонаті світу-2026 національна команда України спробує з другої спроби пробитися в еліту: посісти одне з двох перших місць у Дивізіоні 1А.

Де відбудеться турнір – наразі невідомо. Немає поки і повного списку команд-опонентів. Відомі лише три з п'яти збірні, з якими сперечатиметься Україна.

Це наші суперники по цьогорічному турніру – Японія та Польща. А також збірна Литви, яка виграла турнір у Дивізіоні 1В.

Ще дві команди стануть відомі у травні. Це будуть дві найгірші збірні Топ-дивізіону за підсумками ЧС-2025. Турнір за участю елітних хокейних держав пройде з 9 до 25 травня на аренах Швеції та Данії.