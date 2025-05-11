Впервые в истории: братья сыграли друг против друга за разные сборные на ЧМ по хоккею

Историческое событие

В поединке, который завершился победой Финляндии со счетом 2:1 нападающий финнов Эли Толванен действовал против вратаря австрийской команды Атте Толванена.

Братья даже имели личное столкновение на льду: Эли вышел один на один с Атте, однако тот уверенно парировал удар. Этот эпизод стал одной из изюминок матча.

Кто такие братья Толванены

Эли и Атте Толванены - рожденные в Финляндии спортсмены, которые выбрали разные хоккейные пути.

Младший брат Эли (25 лет) является звездой Национальной хоккейной лиги и выступает за "Сиэтл Кракен". В текущем сезоне он набрал 35 очков (23 шайбы и 12 передач) и входит в основной состав сборной Финляндии.

Старший брат Атте (30 лет) долгое время не попадал в состав финской сборной из-за жесткой конкуренции среди вратарей. В 2023 году он получил австрийское гражданство и начал выступать за национальную команду Австрии. С 2021 года Атте играет за клуб "Зальцбург", с которым уже четыре раза становился чемпионом Австрии.

Были ли подобные случаи раньше

Как отмечается на официальном аккаунте Международной федерации хоккея, именно на чемпионатах мира такое произошло впервые. Хотя подобные случаи в истории хоккея уже были, но - на Олимпиадах.

Так, на зимней Олимпиаде 1960 года в американском Скво-Уэлли друг против друга играли братья - Тикалы. Франтишек за Чехословакию, а Зденек - за Австралию, которая тогда единственный раз в своей истории выступила на Олимпийских играх. Встреча завершилась совсем не по-братски: Чехословакия победила со счетом 18:1. Франтишек Тикал у победителей отдал одну голевую передачу.

А в Солт-Лейк-Сити-2002 на льду сошлись Роберт и Мартин Райхелы. Первый играл за Чехию, второй - за Германию. Противостояние завершилось уверенной победой чешской команды - 8:2. Роберт Райхел в составе победителей отметился заброшенной шайбой.