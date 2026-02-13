Вперше з Холодної війни: у Європі заговорили про створення власного "ядерного щита"

Зараз Євросоюз залежить від "ядерної парасольки" США, однак через непередбачувану політику американського президента Дональда Трампа європейці почали шукати "план Б".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Агентство наголошує, що ЄС може залишитись наодинці з Росією, яка має найбільший у світі ядерний арсенал. Наразі ядерна зброя є лише у Франції та Британії.
Очікується, що цього місяця президент Франції Еммануель Макрон запропонує ядерне стримування решті європейських країн, однак ця перспектива залишається незрозумілою.
"Уявіть, що Росія вдерлася в Естонію. Отже, Франція має такий розрахунок: вона здатна завдати Росії значної шкоди, але Росія, безсумнівно, завдасть значної шкоди Франції у відповідь. Чи буде Париж готовий це розглянути?", - зазначив Павло Повдіг, старший науковий співробітник Інституту ООН з досліджень у галузі роззброєння.
Видання пише, що для більшості країн ЄС заміна американської "ядерної парасольки" європейською є недоступною. Зокрема через те, що вони вже витрачають величезні кошти на нарощування звичайної військової потужності.
Наразі Франція та Британія мають близько 400 розгорнутих боєголовок, в той як США і країна-агресорка - близько 1670. Париж та Лондон кожного року витрачають разом близько 12 млрд доларів на утримання своєї зброї, що дорівнює більш ніж половині всього оборонного бюджету Швеції.
Bloomberg розповідає, що низка країн готова інвестувати у "готові" потужності, тобто всі елементи для створення ядерної зброї в разі потреби.
Проте навіть за такої умови вони потребуватимуть атомних електростанцій, дорогих і складних збагачувальних установок, а також політична воля порушити угоди про нерозповсюдження.
Крім того, реалізація цієї формули залежить від політичної стабільності у Британії та Франції, де можливі зміни в урядах. Зокрема, у Франції 2027 року мають відбутися президентські вибори, а Марін Ле Пен та її права рука Жордан Барделла відкрито протестували проти ідеї спільного використання ядерного стримування.
Нагадаємо, Швеція веде переговори з Британією та Францією щодо надання країні гарантій ядерної безпеки у випадку воєнних дій в ЄС.