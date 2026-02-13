Вперше з Холодної війни: у Європі заговорили про створення власного "ядерного щита"

Агентство наголошує, що ЄС може залишитись наодинці з Росією, яка має найбільший у світі ядерний арсенал. Наразі ядерна зброя є лише у Франції та Британії.

Очікується, що цього місяця президент Франції Еммануель Макрон запропонує ядерне стримування решті європейських країн, однак ця перспектива залишається незрозумілою.

"Уявіть, що Росія вдерлася в Естонію. Отже, Франція має такий розрахунок: вона здатна завдати Росії значної шкоди, але Росія, безсумнівно, завдасть значної шкоди Франції у відповідь. Чи буде Париж готовий це розглянути?", - зазначив Павло Повдіг, старший науковий співробітник Інституту ООН з досліджень у галузі роззброєння.

Заміна "ядерної парасольки" США доступна не для всіх

Видання пише, що для більшості країн ЄС заміна американської "ядерної парасольки" європейською є недоступною. Зокрема через те, що вони вже витрачають величезні кошти на нарощування звичайної військової потужності.

Наразі Франція та Британія мають близько 400 розгорнутих боєголовок, в той як США і країна-агресорка - близько 1670. Париж та Лондон кожного року витрачають разом близько 12 млрд доларів на утримання своєї зброї, що дорівнює більш ніж половині всього оборонного бюджету Швеції.

Інвестиції у потужності

Bloomberg розповідає, що низка країн готова інвестувати у "готові" потужності, тобто всі елементи для створення ядерної зброї в разі потреби.

Проте навіть за такої умови вони потребуватимуть атомних електростанцій, дорогих і складних збагачувальних установок, а також політична воля порушити угоди про нерозповсюдження.

Крім того, реалізація цієї формули залежить від політичної стабільності у Британії та Франції, де можливі зміни в урядах. Зокрема, у Франції 2027 року мають відбутися президентські вибори, а Марін Ле Пен та її права рука Жордан Барделла відкрито протестували проти ідеї спільного використання ядерного стримування.