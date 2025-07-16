Вперше на держрівні. В Україні ухвалили важливе рішення щодо сільхоз землі
Кабінет міністрів України затвердив Порядок відбору проб ґрунтів на сільськогосподарських землях, очищених після розмінування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля у Facebook.
Що саме змінює рішення Кабміну
За словами урядовця, затверджений відповідною постановою КМУ Порядок відбору проб ґрунтів на сільськогосподарських землях, очищених після розмінування, - ще один крок до безпечного та продуктивного використання українських земель.
Уточнюється, що його було розроблено командою Мінагрополітики.
"Вперше на державному рівні врегульовано, як саме мають відбиратися та досліджуватися ґрунти", - наголосив Коваль.
Він пояснив, що це дозволить визначити:
- чи придатні ґрунти до вирощування культур;
- чи потребують вони рекультивації або консервації;
- чи безпечно на них вести господарство.
Чим важливі запроваджені урядом зміни
Міністр аграрної політики та продовольства України повідомив, що в цілому рішення Кабінету міністрів дозволить:
- забезпечити прозорість і достовірність результатів аналізу ґрунтів;
- уникнути маніпуляцій і сумнівних висновків;
- повернути до обігу тисячі гектарів постраждалих від війни земель;
- захистити аграріїв та інвесторів;
- посилити продовольчу безпеку країни.
"Ця постанова - не просто формальність, а й основа для відновлення аграрного потенціалу прифронтових регіонів і повернення життя на розміновані землі", - підсумував Коваль.
Публікація міністра (скриншот: facebook.com/koval8)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина ґрунтів після війни деякий час буде законсервована.
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