Вперше за чверть століття. Макрон відвідає Німеччину

Президент Франції Еммануель Макрон відправляється до Німеччини. Цей візит - перша подорож французького лідера до ФРН за останні 24 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, президент Франції Емануель Макрон у неділю, 26 травня, прибуває до Німеччини з триденним державним візитом. Після чого відбудеться двостороннє засідання кабінету міністрів.

"Поїздка Макрона до Берліна, Дрездена та Мюнстера є першим візитом президента Франції до Німеччини за 24 роки. Візит розглядатиметься як перевірка здоров’я німецько-французьких відносин, які є рушійною силою формування політики ЄС, у час серйозних викликів для Європи: від війни в Україні до можливого обрання Дональда Трампа президентом США в листопаді", - пише видання.

На думку керуючого директора аналітичного центру Eurasia Group у Європі Муджтаби Рахмана, слова якого цитує видання, цей візит є "спробою на найвищому політичному рівні продемонструвати, що відносини працюють".

"Але все ще існують фундаментальні прогалини в основних питаннях, які нависають над ЄС", - зазначив він.

Однією з ключових таких прогалин, яку називає Reuters, є європейська оборона, зокрема, якщо Трамп переможе на президентських виборах у США 5 листопада. Експерти з питань оборони вважають його набагато менш передбачувано надійним союзником Європи, ніж його діючого президента США Джо Байдена.

Відносини Макрона та Шольца

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц мають дуже різні стилі керівництва та публічно сперечалися з питань від оборони до ядерної енергетики, відколи останній прийшов до влади наприкінці 2021 року.

Зокрема, Франція, яка має ядерну зброю, як пише Reuters, виступає за більш самостійну Європу в питаннях оборони та була ображена рішенням Німеччини купувати переважно американське обладнання для своєїпротиповітряної оборони Європейської ініціативи Sky Shield.

Однак останнім часом вони досягли компромісів на різних фронтах, від фіскальної реформи до зміни влади, дозволяючи ЄС укладати угоди та виступати більш єдиним фронтом.

"У німецько-французьких відносинах існує напруженість, але частково саме через те, що вони мали справу з кількома складними темами", - сказав Янн Вернерт з Інституту Жака Делора в Берліні, зазначивши, що дві країни також зійшлися в думці про необхідність розширення ЄС на схід.