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Трамп погрожував членам НАТО російською агресією, якщо вони не оплачуватимуть "рахунки"

Неділя 11 лютого 2024 08:37
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Трамп погрожував членам НАТО російською агресією, якщо вони не оплачуватимуть "рахунки" Фото: Дональд Трамп, колишній президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Дональд Трамп на посаді президента Сполучених Штатів Америки (США) погрожував країнам-членам НАТО заохочувати Росію "робити все, що їй заманеться" з ними, якщо ті не виконують фінансові зобов'язання перед Альянсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Під час мітингу в Південній Кароліні, Трамп заявив, що НАТО, до початку його президентство, нібито, було банкрутом. Зокрема він відмовляв у захисті союзникам від теоретичної загрози, якщо вони відмовлятимуться оплачувати "рахунки".

Він відзначив, що одного разу "один із президентів великої країни" запитав його, чи будуть США, як й раніше, захищати їх від російського вторгнення, якщо вони "не заплатять".

"Ні, я б не став вас захищати. Насправді я б заохочував їх (росіян, - ред.) робити все, що їм заманеться. Ти повинен заплатити. Ти маєш платити за рахунками", - заявив Трамп.

Варто пояснити, що в основі НАТО існує принцип колективної оборони, відповідно до якого, напада на одного з союзників розглядається як напад на всіх членів Альянсу.

"Рахунків" в НАТО не існує

Протягом багатьох років, як пише видання, Трамп невірно описував систему фінансування НАТО. Країни-члени прагнуть витрачати щонайменше 2% ВВП на військові витрати, і більшість країн не досягає цієї мети.

"Однак 2 відсотки вважаються лише орієнтовним показником, і не існує "рахунків", які якісь члени Альянсу не оплачують", - пояснює видання.

Реакція Білого дому

Білий дім, зі свого боку, назвав слова Трампа "шокуючими й божевільними". Зокрема нагадав про зусилля чинного президента Джо Байдена щодо зміцнення НАТО.

Вибори у США

Президентські вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у фаворитах експосол США в ООН Ніккі Хейлі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що у експрезидента США Дональда Трампа, якщо він виграє на майбутніх виборах, точно буде інша політика щодо України. Водночас президент переконаний у подальшій підтримці з боку США у разі перемоги Трампа.

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НАТО Сполучені Штати Америки
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