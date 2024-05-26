Впервые за четверть века. Макрон посетит Германию

Президент Франции Эммануэль Макрон отправляется в Германию. Этот визит - первое путешествие французского лидера в ФРГ за последние 24 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 26 мая, прибывает в Германию с трехдневным государственным визитом. После этого состоится двустороннее заседание кабинета министров.

"Поездка Макрона в Берлин, Дрезден и Мюнстер является первым визитом президента Франции в Германию за 24 года. Визит будет рассматриваться как проверка здоровья немецко-французских отношений, которые являются движущей силой формирования политики ЕС, во время серьезных вызовов для Европы: от войны в Украине до возможного избрания Дональда Трампа президентом США в ноябре", - пишет издание.

По мнению руководящего директора аналитического центра Eurasia Group в Европе Муджтабы Рахмана, слова которого цитирует издание, этот визит является "попыткой на самом высоком политическом уровне продемонстрировать, что отношения работают".

"Но все еще существуют фундаментальные пробелы в основных вопросах, нависающих над ЕС", - отметил он.

Одним из ключевых пробелов, который называет Reuters, является европейская оборона, в частности, если Трамп победит на президентских выборах в США 5 ноября. Эксперты по обороне считают его гораздо менее предсказуемо надежным союзником Европы, чем его действующего президента США Джо Байдена.

Отношения Макрона и Шольца

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц имеют очень разные стили руководства и публично спорили по вопросам от обороны до ядерной энергетики, когда последний пришел к власти в конце 2021 года.

В частности, Франция, имеющая ядерное оружие, как пишет Reuters, выступает за более самостоятельную Европу в вопросах обороны и была оскорблена решением Германии покупать преимущественно американское оборудование для своей противовоздушной обороны Европейской инициативы Sky Shield.

Однако в последнее время они достигли компромиссов на разных фронтах, от фискальной реформы до смены власти, позволяя ЕС заключать соглашения и выступать более единым фронтом.

"В немецко-французских отношениях существует напряженность, но отчасти именно из-за того, что они имели дело с несколькими сложными темами", - сказал Янн Вернерт из Института Жака Делора в Берлине, отметив, что две страны также сошлись во мнении о необходимости расширения ЕС на восток.