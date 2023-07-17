ua ru
Пн, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вперше за 8 років пройде саміт ЄС-Латинська Америка, лідери обговорять війну в Україні

Новость на русском →
Понеділок 17 липня 2023 05:06
Вперше за 8 років пройде саміт ЄС-Латинська Америка, лідери обговорять війну в Україні Фото: війну в Україні обговорять лідери ЄС та Латинської Америки (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Максим Шушко

Вперше за 8 років пройде саміт Європейського Союзу зі Спільнотою держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC). Лідери держав обговорять війну РФ проти Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АРА.

Саміт пройде 17-18 липня у Брюсселі. У ньому візьмуть участь глави держав та урядів з 60 країн світу. Серед них – 27 країн ЄС та 33 держави Латинської Америки та Карибського басейну.

"Серед ключових питань – позиція щодо агресивної війни Росії проти України та економічні відносини", - йдеться у повідомленні.

Офіційно мета саміту полягає у відновленні партнерства двох регіонів світу "з метою зміцнення миру та сталого розвитку". Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав тісніші відносини з Латинською Америкою "стратегічною необхідністю".

На полях саміту також очікується підписання низки угод про співпрацю.

Країни Латинської Америки та війна в Україні

Більшість країн Латинської Америки займають нейтральну позицію щодо повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, найбільші держави континенту - Колумбія, Бразилія, Мексика та Аргентина - відмовилися надавати нашим військовим зброю на прохання США.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Іспанія, яка наразі головує у Європейському Союзі, допоможе нашій державі отримати вплив у Латинській Америці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Саміт ЄС Війна Росії проти України
NEWS
Страховка від блекауту. Як вибрати зарядну станцію для дому
Страховка від блекауту. Як вибрати зарядну станцію для дому
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України