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Низка країн Латинської Америки відмовили США в проханні надіслати зброю до України

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Колумбія, Вівторок 31 січня 2023 17:30
Низка країн Латинської Америки відмовили США в проханні надіслати зброю до України Фото: низка країн Латинської Америки відмовили США в проханні надіслати зброю до України (britannica com)
Автор: Каріна Левицька

Декілька президентів Латинської Америки відхилили прохання Сполучених Штатів передати озброєння, системи чи обладнання російського походження в арсенали їхніх ЗС в обмін на заміну сучасними матеріалами американського походження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infodefensa.

Президент Колумбії Густаво Петро та президент Аргентини Альберто Фернандес виключили можливість такої співпраці з США. Під час спільної пресконференції разом з німецьким канслером Олафом Шольцом Фернандес заявив, що Аргентина та Латинська Америка не думають надсилати зброю в Україну чи будь-яке інше місце конфлікту.

"Я пояснив, що в нашій Конституції мир як порядок на міжнародній арені, ф навіть якби це залишили на металобрухт в Колумбії, ми не здамо російську зброю, щоб вони вели Україну продовжувати війну", пояснив Петро

Своєю чергою бразильський президент Лула да Сілва відмовився від передачі Німеччині боєприпасів для танків Leopard, а президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор різко розкритикував відправку військової техніки в країну, до якої вторглась Росія.

Нагадаємо, президент Колумбії пояснив, чому не передаватиме Україні радянську зброю.

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