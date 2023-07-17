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Впервые за 8 лет пройдет саммит ЕС-Латинская Америка, лидеры обсудят войну в Украине

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Понедельник 17 июля 2023 05:06
Впервые за 8 лет пройдет саммит ЕС-Латинская Америка, лидеры обсудят войну в Украине Фото: войну в Украине обсудят лидеры ЕС и Латинской Америки (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Максим Шушко

Впервые за 8 лет пройдет саммит Европейского Союза с Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Лидеры государств обсудят войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АРА.

Саммит пройдет 17-18 июля в Брюсселе. В нем примут участие главы государств и правительств из 60 стран. Среди них – 27 стран ЕС и 33 государства Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Среди ключевых вопросов – позиция по агрессивной войне России против Украины и экономические отношения", - говорится в сообщении.

Официально цель саммита состоит в восстановлении партнерства двух регионов мира "в целях укрепления мира и устойчивого развития". Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал более тесные отношения с Латинской Америкой "стратегической необходимостью".

На полях саммита также ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

Страны Латинской Америки и война в Украине

Большинство стран Латинской Америки занимают нейтральную позицию по поводу полномасштабной войны России против Украины. В частности, крупнейшие государства континента - Колумбия, Бразилия, Мексика и Аргентина - отказались предоставлять нашим военным оружие по просьбе США.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что председательствующая в Европейском Союзе Испания поможет нашему государству получить влияние в Латинской Америке.

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