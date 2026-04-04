Вперше за 7 років: Індія почала купувати нафту в Ірану після рішення Трампа

Індія вперше за сім років відновила імпорт нафти та зрідженого газу з Ірану на тлі нестабільності світових енергетичних ринків через війну на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За інформацією видання, Міністерство нафти і природного газу Індії офіційно підтвердило закупівлю іранської сировини. Протягом останніх семи років Делі уникало торгівлі з Тегераном, суворо дотримуючись санкційного режиму США.
Окрім нафти, було придбано 44 000 метричних тонн зрідженого нафтового газу (ЗНГ). Наразі вантаж розвантажується в індійському порту Мангалур.
Індійська економіка критично залежить від енергоносіїв - країна імпортує близько 85% зрідженого газу.
Ситуація загострилася після того, як Іран фактично закрив Ормузьку протоку у відповідь на військові удари з боку США та Ізраїлю, що поставило під загрозу стабільність поставок.
Повернення до іранського палива стало можливим завдяки рішенню адміністрації президента США Дональда Трампа.
Минулого місяця Вашингтон видав Ірану тимчасову ліцензію на продаж 140 мільйонів барелів нафти, що перебували в морі, аби зменшити тиск на світові ціни.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що таке Ормузька протока і чому її блокада Іраном підняла світові ціни на нафту. Саме через цю артерію проходить значна частина світового експорту палива.
Також повідомлялося, що прем'єр Індії Нарендра Моді провів переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Лідери обговорили безпеку торговельних шляхів на тлі загострення війни США та Ізраїлю з Тегераном.
Окрім відновлення співпраці з Іраном, Індія та РФ вперше з 2022 року відновлюють постачання СПГ. Війна на Близькому Сході змушує Делі шукати альтернативні варіанти для забезпечення власної енергобезпеки.