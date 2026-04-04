Впервые за 7 лет: Индия начала покупать нефть у Ирана после решения Трампа после решения Трампа

Детали поставок

По информации издания, Министерство нефти и природного газа Индии официально подтвердило закупку иранского сырья. В течение последних семи лет Дели избегало торговли с Тегераном, строго придерживаясь санкционного режима США.

Кроме нефти, было приобретено 44 000 метрических тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ). Сейчас груз разгружается в индийском порту Мангалур.

Почему Индия изменила позицию

Индийская экономика критически зависит от энергоносителей - страна импортирует около 85% сжиженного газа.

Ситуация обострилась после того, как Иран фактически закрыл Ормузский пролив в ответ на военные удары со стороны США и Израиля, что поставило под угрозу стабильность поставок.

Возвращение к иранскому топливу стало возможным благодаря решению администрации президента США Дональда Трампа.

В прошлом месяце Вашингтон выдал Ирану временную лицензию на продажу 140 миллионов баррелей нефти, находившихся в море, чтобы уменьшить давление на мировые цены.