ua en ru
Пн, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вперше за 4 роки: лідери Китаю, Японії та Південної Кореї зустрінуться на переговорах

Понеділок 27 травня 2024 06:45
UA EN RU
Вперше за 4 роки: лідери Китаю, Японії та Південної Кореї зустрінуться на переговорах Ілюстративне фото: лідери Китаю, Японії та Південної Кореї зустрінуться на переговорах (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь, президент Південної Кореї Юн Сок Йол і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зустрінуться на перших за чотири роки тристоронніх переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зустріч відбудеться у понеділок, 27 травня, у Сеулі. Це перші за чотири роки переговори, під час яких країни будуть намагатися відновити діалоги щодо торгівлі та безпеки.

Саміт відбудеться через день після, як лідери країн зустрілися окремо для двосторонніх переговорів один з одним. На попередніх зустрічах Лі та Юн погодилися на дипломатичний діалог і діалог з питань безпеки. Вони також відновили переговори про вільну торгівлю. А ось Кісіда та прем’єр-міністр Китаю обговорили питання Тайваню та домовилися провести новий раунд двостороннього економічного діалогу на високому рівні.

Окрім цього Юн звернувся до Китаю з проханням зіграти конструктивну роль зі своїми партнерами в Північній Кореї, яка розширює свою ядерну зброю і ракетний арсенал всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Китай заявив про завершення дводенних військових навчань навколо Тайваню. Під час них військові Народно-визвольної армії КНР імітували атаки з бомбардувальниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Японія Південна Корея
NEWS
Генштаб: РФ хоче вклинитися в оборону ЗСУ в районі Очеретиного, там тривають атаки
Генштаб: РФ хоче вклинитися в оборону ЗСУ в районі Очеретиного, там тривають атаки
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію