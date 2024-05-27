Впервые за 4 года: лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на переговорах

Премьер-министр Китая Ли Цянь, президент Южной Кореи Юн Сок Йол и премьер-министр Японии Фумио Кисида встретятся на первых за четыре года трехсторонних переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Встреча состоится в понедельник, 27 мая, в Сеуле. Это первые за четыре года переговоры, в ходе которых страны будут пытаться возобновить диалоги по торговле и безопасности.

Саммит состоится через день после того, как лидеры стран встретились отдельно для двусторонних переговоров друг с другом. На предыдущих встречах Ли и Юн согласились на дипломатический диалог и диалог по безопасности. Они возобновили переговоры о свободной торговле. А вот Кисида и премьер-министр Китая обсудили вопросы Тайваня и договорились провести новый раунд двустороннего экономического диалога на высоком уровне.

Кроме того, Юн обратился в Китай с просьбой сыграть конструктивную роль со своими партнерами в Северной Корее, которая расширяет свое ядерное оружие и ракетный арсенал вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Китай заявил о завершении двухдневных военных учений вокруг Тайваня. Во время них военные Народно-освободительной армии КНР имитировали атаки с бомбардировщиками.

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