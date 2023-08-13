Вперше за 20 років: США підписали угоду з Перу щодо безпеки повітряного простору

В Перу оголосили про угоду щодо безпеки повітряного простору зі Сполученими Штатами Америки. Договір відроджує двосторонній пакт про співпрацю 20-річної давнини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Уряд латиноамериканської країни зазначив, що угода сприятиме забороні літакам, які належать наркоугрупованням, входити в повітряний простір Перу. Міністр оборони Перу підкреслив, що зусилля з перекриття повітряного простору згідно з угодою здійснюватимуться нелетальними засобами.

Також, США надаватимуть перуанським військовоповітряним силам розвідувальну та навчальну підтримку. Це охоплює модернізацію двох десятків гелікоптерів і радіолокаційного обладнання.

Варто зазначити, що дію попередньої угоди про повітряну безпеку між двома країнами було призупинено два десятиліття тому після того, як ВПС Перу збили помилково ідентифікований літак, убивши двох громадян США.

Експрезиденти Перу у в'язниці

Влада Перу звинуватила екс-президента Алехандро Толедо в отриманні 35 млн доларів хабара від бразильської будівельної компанії Odebrecht. Його екстрадували зі США. Прокурори вимагають 20 років позбавлення волі.

Він став третім главою держави, якого ув'язнили. 77-річного чоловіка відправили на 18 місяців досудового ув’язнення до закладу, в якому утримуються колишні президенти Перу Альберто Фухіморі та Педро Кастільо.