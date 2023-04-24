Екс-очільника Перу відправили до в'язниці, де відбувають термін два колишніх президенти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Влада Перу звинуватила екс-президента Толедо в отриманні 35 млн доларів хабара від бразильської будівельної компанії Odebrecht в обмін на виграш будівництва шосе Interoceanica Sur. Окрім корупції, прокурори інкримінують колишньому посадовцю відмивання грошей та змову. Вони вимагають 20 років позбавлення волі.

Політик, який був президентом у 2001-2006 роках, здався 21 квітня для екстрадиції зі США та вже за два дні прибув в аеропорт Ліми. Алехандро Толедо став третім главою держави, якого ув'язнили. 77-річного чоловіка відправили на 18 місяців досудового ув’язнення до закладу, в якому утримуються колишні президенти Альберто Фухіморі та Педро Кастільо.