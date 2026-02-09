Вперше з 1947 року в Японії: партія "залізної леді" отримала супербільшість
У Японії Ліберально-демократична партія (ЛДП) на чолі з прем’єр-міністеркою Санае Такаїчі здобула рекордну перемогу на дострокових парламентських виборах, що відбулися 8 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними агентства, ЛДП отримала 316 мандатів у нижній палаті парламенту з 465 можливих, побивши власний партійний рекорд, встановлений у 1986 році.
Такий результат став безпрецедентним для сучасної Японії.
Вперше з 1947 року одна політична сила отримала супербільшість, яка дозволяє не лише ухвалювати ключові закони, а й ініціювати зміни до Конституції та долати будь-яке парламентське вето.
Санае Такаїчі - перша жінка-прем’єр-міністерка в історії Японії. Вона відома жорстким консервативним курсом і неодноразово заявляла, що її політичним натхненням є британська "залізна леді" Маргарет Тетчер. Саме через це Такаїчі часто називають "залізною леді" Японії.
Що відомо про Такаїчі
Очільницею Ліберально-демократичної партії Такаїчі стала у жовтні 2025 року. Під час виборчої кампанії вона робила акцент на зниженні податків, посиленні національної безпеки та жорсткішій позиції Токіо у відносинах із Китаєм.
19 січня прем’єр-міністерка оголосила про розпуск нижньої палати парламенту та проведення позачергових виборів.
Загальнонаціональне голосування за 465 депутатів відбулося 8 лютого. Такаїчі назвала рішення про дострокові вибори "надзвичайно вагомим" і таким, що має визначити подальший курс Японії разом із народом.
