Вперше з 1947 року в Японії: партія "залізної леді" отримала супербільшість

У Японії Ліберально-демократична партія (ЛДП) на чолі з прем’єр-міністеркою Санае Такаїчі здобула рекордну перемогу на дострокових парламентських виборах, що відбулися 8 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, ЛДП отримала 316 мандатів у нижній палаті парламенту з 465 можливих, побивши власний партійний рекорд, встановлений у 1986 році.

Такий результат став безпрецедентним для сучасної Японії.

Вперше з 1947 року одна політична сила отримала супербільшість, яка дозволяє не лише ухвалювати ключові закони, а й ініціювати зміни до Конституції та долати будь-яке парламентське вето.

Санае Такаїчі - перша жінка-прем’єр-міністерка в історії Японії. Вона відома жорстким консервативним курсом і неодноразово заявляла, що її політичним натхненням є британська "залізна леді" Маргарет Тетчер. Саме через це Такаїчі часто називають "залізною леді" Японії.