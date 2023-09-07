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Роналду не увійшов до списку претендентів на "Золотий м'яч", Мессі - головний фаворит

Фото: футболіст Кріштіану Роналду (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вперше за 19 років португальський зірковий футболіст Кріштіану Роналду не потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Натомість його головний опонент, яким протягом усієї кар'єри був Ліонель Мессі вважається головним претендентом на нагороду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список номінантів на "Золотий м'яч" від France Football у Twitter.

Ballon d’Or це найпрестижніша нагорода, яка вручається найкращому футболісту один раз на рік. Із 1956 року її присуджує французький журнал France Football. Щороку оприлюднюється попередній список 30 футболістів-кандидатів.

Португальська зірка Кріштіану Роналду, який отримував цю нагороду 5 разів цьогоріч поза списком. Натомість семикратний володар золотого м'яча Ліонель Мессі після перемоги зі збірною Аргентини на останньому чемпіонаті світу знову являється головним претендентом на на "Золотий м'яч". 

Варто зазначити, що чинний володар Ballon d’Or Карім Бензема також у списку номінантів, однак головним суперником зіркового аргентинця вважається норвежський форвард Ерлінг Холланд. Нападник у минулому сезоні в складі Манчестер Сіті виграв "требл". Його вклад у перемозі "містян" в лізі Чемпіонів, АПЛ, та кубку Англії є неймовірним, адже Холланд в минулому сезоні забив неймовірні 52 голи. 

До списку претендентів на найпрестижнішу нагороду також потрапили: Еміліано Мартінес, Яссін Буну, Андре Онана, Рубен Діаш, Йошко Гвардіол, Мін Че Кім, Джамал Мусіала, Мохамед Салах, Джуд Беллінгем, Букайо Сака, Рандаль Коло Муані, Кевін де Брюйне; Бернарду Сілва, Ілкай Гюндоган, Родрі; 

Хвіча Кварацхелія, Лука Модріч, Ніколо Барелла, Мартін Едегор, Хуліан Альварес, Вінісіус Жуніор, Лаутаро Мартінес, Антуан Грізманн, Роберт Лєвандовскі, Кіліан Мбаппе, Віктор Осімхен і Харрі Кейн.

Роналду в Саудівській Аравії

Зірковий нападник Кріштіану Роналду виграв перший трофей із новою командою. Він своїм дублем привів аравійський "Аль-Наср" до тріумфу в Арабській лізі чемпіонів. 

Напередодні саме Роналду своїм переможним голом вивів "Аль-Наср" у фінал Арабської ліги чемпіонів.

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РоналдуЗолотий м'яч