Роналду переможним голом вивів "Аль-Наср" у фінал Арабської ліги чемпіонів

Португальська зірка Кріштіану Роналду впевнено рухається до завоювання першого трофею у складі аравійського "Аль-Насра". Команда п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" переграла іракську "Аль-Шорту" в півфіналі Арабської ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Арабська ліга чемпіонів, 1/2 фіналу

"Аль-Шорта" – "Аль-Наср" – 0:1

Гол: Роналду, 75 (пенальті)

Форвард традиційно вийшов у старті на вістрі атаки аравійського гранда. Стати героєм "Аль-Насра" Роналду міг ще до перерви. На 31-й хвилині португалець реалізував вихід віч-на-віч із кіпером після передачі Брозовіча. Утім, суддя скасував гол після втручання VAR через офсайд.

Натомість Роналду забив чистий гол у середині другої половини. "Усесвітній клуб" отримав право на одинадцятиметровий на 75-й хвилині. До позначки підійшов зірковий нападник і впевнено розвів м'яч і воротаря по різних кутах – 0:1.

Зрештою, Роналду, Мане та компанія довели матч до мінімальної перемоги. У фіналі "Аль-Наср" зустрінеться з переможцем півфіналу між "Аль-Хілялем" та "Аль-Шабабом". Із останнім колективом турнірні шляхи ер-ріядців перетиналися на груповому етапі (0:0).

Роналду вийшов у лідери бомбардирських перегонів турніру (4 м'ячі). Фінал Арабської ліги чемпіонів відбудеться 12 серпня. Клуб-переможець заробить 6 млн доларів призових.