Роналду з переможним дублем здобув перший трофей в "Аль-Насрі"

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" двічі забив у фіналі турніру проти "Аль-Хіляля". Кольори суперника захищають, зокрема, Кулібалі, Невеш та Мілінковіч-Савіч.

What a goal that would've been by Cristiano Ronaldo, what in the world was that save pic.twitter.com/iOq9A1QAo0

Головні події розгорнулися по перерві. "Аль-Хіляль" повів у рахунку на 51-й хвилині. Малком навісив від лінії поля, а Майкл у падінні оформив м'яч головою.

Та далі до справи взявся Роналду. Спершу він у дотик замкнув фланговий простріл. Згодом матч перейшов в овертайм.

Однак, серії пенальті глядачі не дочекалися. На 98-й хвилині португалець головою ефектно добив м'яч у сітку після влучання в поперечину. Цей гол став останнім і вирішальним у фіналі.

It's him again, it's always him



Cristiano Ronaldo has won Al Nassr their first ever Arab Club Championship.pic.twitter.com/H06xJIpNRg