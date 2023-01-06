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Вперше за 164 роки. У Конгресі США вдев'яте не змогли обрати нового спікера

Фото: Конгрес США вдев'яте не зміг обрати нового спікера (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Конгресмени вдев'яте не змогли обрати спікера Палати представників Конгресу США, побивши рекорд, який тримався з 1923 року. Тоді народним обранцям знадобилося 9 спроб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

А ось у 1859 році політики зробили 44 спроби, перш ніж член палати представників Вільям Пеннінгтон, республіканець із Нью-Джерсі, виграв цю посаду.

Конгресмени голосують уже третій день поспіль і мають намір продовжувати висунення кандидатур до визначення переможця. Фаворитом на посаду спікера є конгресмен від республіканців Кевін МакКарті.

Йому набрати потрібно 218 голосів, що означає більшість у Палаті представників. Проте, щоб завоювати цю посаду, Маккарті потрібна підтримка 20 правих республіканців.

Крім нього на цю посаду було висунуто ще двох республіканців: конгресмен Байрон Дональдс і конгресмен Кевін Герн. Демократи висунули представника Хакіма Джефріса.

Раніше ми писали, що республіканська партія вже третій день не може обрати спікера Палати представників Конгресу США та розпочати роботу.

Також РБК-Україна повідомляло, що у середу, 4 січня, лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті знову не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати посаду спікера, голосування перенесли на 12:00 четверга (19:00 за Києвом).

Раніше ми писали, чому в США не можуть обрати спікера Палати представників і чим це загрожує нашій країні.

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