Вперше за 164 роки. У Конгресі США вдев'яте не змогли обрати нового спікера

А ось у 1859 році політики зробили 44 спроби, перш ніж член палати представників Вільям Пеннінгтон, республіканець із Нью-Джерсі, виграв цю посаду.

Конгресмени голосують уже третій день поспіль і мають намір продовжувати висунення кандидатур до визначення переможця. Фаворитом на посаду спікера є конгресмен від республіканців Кевін МакКарті.

Йому набрати потрібно 218 голосів, що означає більшість у Палаті представників. Проте, щоб завоювати цю посаду, Маккарті потрібна підтримка 20 правих республіканців.

Крім нього на цю посаду було висунуто ще двох республіканців: конгресмен Байрон Дональдс і конгресмен Кевін Герн. Демократи висунули представника Хакіма Джефріса.