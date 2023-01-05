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Палата представників США перенесла вибори спікера після шести провалів голосування

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Вашингтон, Четвер 05 січня 2023 05:53
Палата представників США перенесла вибори спікера після шести провалів голосування Фото: Палата представників США перенесла вибори спікера (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У середу лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті знову не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати посаду спікера, голосування перенесли на 12:00 четверга (19:00 за Києвом).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Маккарті вшосте за два дні не набрав достатньої кількості голосів, щоб стати наступним спікером.

Підрахунок голосів у цьому раунді не змінився порівняно з попередніми двома: Маккарті набрав 201 голос, представник Демократичної партії Хакім Джефріс набрав 212 голосів, а Байрон Дональдс, котрого протрампівське крило партії висунуло проти Маккарті, набрав 20 голосів.

Палата представників вирішила оголосити перерву до 20:00 за місцевим часом.

Раніше РБК-Україна розповіла, чому у США не можуть обрати спікера Палати представників і чим це загрожує нашій країні.

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